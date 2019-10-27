هنيدي يسخر من قِصَر قامته: "الجرافيك مش هيتعب"

كشف الفنان الكوميدي محمد هنيدي عن تفاصيل تصوير وإعداد فيلم "كينج سايز"، قائلا: "إن تحضير الفيلم استمر لأكثر من ثلاثة سنوات وما زال مستمرا ولم يحدد موعد الانتهاء من الفيلم".



وسخر هنيدي، من قصر قامته، قائلا: "طبعا مؤلف الفيلم مكنش هيلاقي أفضل مني، والجرافيك مش هيتعب في فيلم كينج سايز".



الجدير بالذكر، أن الفيلم الجديد من تأليف عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدى شخصية "عقلة الإصبع".

