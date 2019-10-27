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تقارير ومتابعات

جرجس.. أستاذ تخصص فى النحت الفرعونى: "هدفى إحياء تراث بلدى"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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يعمل لساعاتٍ عديدة دون ملل أو تعب، هدفه خروج المجسم بشكلٍ رائع يُبهر من يرونه، هذا هو الدكتور جرجس الجاولي، أستاذ بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، 48 عامًا، رغم تخصصه في النحت بأنواعه، إلا أنه اختار تجسيم كل ما هوفرعوني، حتى أصبح المواطنون يتمنون أن يصمم التماثيل في الميادين العامة.

وقال "جرجس" للدستور: "أعمل في النحت الفرعوني منذ 1990، ورغم أن دراستي في النحت الميداني، إلا أنني اخترت الشق الفرعوني، لما يمثله من حضارة ومحاكاة لتاريخ مصر خلال أزهى عصورها"، مضيفًا أن النحت ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول نحت المجسمات ثلاثية الأبعاد، والثاني هو النحت البارد "المسطح"، وهو عادة ما يستخدمونه في الجداريات، والثالث النحت الخزفي.

كان آخر ما رسمه الدكتور جرجس، التمثال الفرعوني الذي يجسد توت عنخ آمون، والذي نال إعجاب الكثيرين، بدرجة فاقت توقعاته، مؤكدًا أنه صمم تمثال عنخ آمون بالطين الأسواني، ثم صنع قالبًا للنموذج، ثم قالب جبس حتى يأخذ شكله الأصلي، ثم يستخدم الجبس لإضافة بعض التفاصيل التي تجعل المجسم يحاكي النسخة الفرعونية منه، قائلا: "بصب خامات معينة واستخدم جبس عشان يساعدني في التفاصيل والنسب التشريحية للمجسم".

ويضيف أن التمثال استغرق منه أسبوعًا، وهذه لم تكن المرة الأولى، فتماثيل أوبرا عايدة عام 1997، التي عُرضت تحت سفح الهرم كانت من تصميمه، وكان العرض بحضور ملوك وأمراء دول، ونال إعجاب جميع الحضور.

ورغم أنه قدم 12 عرضًا لصناعاته، إلا أنه يرفض تصميم التماثيل في الميادين العامة، قائلا إن المحافظات تلتزم بالجانب الهندسي، أما هو فيفضل أن يكون النحت له تفاصيله الخاصة.

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