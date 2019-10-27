آخر صانع "شفتشى" فى مصر: "المهنة ماتت والأجانب اللى بيشتروا"

"الشفتشي".. صناعة مصرية قديمة تواجه الانقراض الآن، حتى إن آخر صانعيها في مصر أصبحوا يرثونها بكلٍ حزن، واصفين إياها بـ"المهنة الميتة".



عند دخولك إلى آخر ورشة "شفتشي" في مصر، ستجد في أحد أركانها أنبوبة غاز كبيرة الحجم ومنضدة خشبية كبيرة يوجد عليها قطع من الفضة وبعض الأدوات التي لا يعرف استخداماتها العامة.



يجلس عصام محمد، الرجل الستيني، في صمتٍ يدل على تركيزه، بعد دقائق معدودة يتحدث قائلا: "الأول سبایك الفضة بتتسیح وبعد كده بتتحط فى حاجة اسمها "ریزك" ولما بتبرد بنبدأ نقطعها حتت رفیعة وحتت تخینة وهنا بیبدأ دورى أنا وصناع الشفتشي".



ويضيف: "أبدأ في تقطيع الفضة إلى شرائح صغيرة تراها بالكاد بعينك المجردة، ثم أبدأ في ثقب هذه القطع الصغيرة باستخدام مقص صُنع خصيصًا للفضة، حتى تصبح القطعة الصغيرة بها عدة ثقوب، تستطيع أن ترى ما وراءها عند النظر إليها".



ويقول إن صناعة قطع "الشفتشي" التي تستخدم في صناعة الحلقان والخلاخيل والإكسسوارات، خاصة اليدوية منها، مضيفًا: "نظري راح على المهنة دي لكن بحبها ومصمم أموت وأنا بشتغلها.. ورثتها أبًا عن جد.. لكن تعبنا بينتهي أول ما نشوف شغلنا في الفاترينة".

أما عن أسباب موت المهنة يقول عصام: "الورشة كان بيشتغل فيها 20 حد دلوقت فضيت عليا.. المهنة محدش عايز يتعملها رغم إنها عتيقة ونادرة والأجانب بيجولها من آخر الدنيا عشان يشتروا كميات منها".





