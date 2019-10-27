أول صورة لحسن الرداد في "لوكاندة الأوباش"

بدأ الفنان أشرف زكي بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وهى أول تجربة مسرحية للفنان حسن الرداد وشارك في البروفات فريق عمل المسرحية المكون من ماجد المصري وإيمان العاصي وإدوارد وهالة فاخر وشيماء سيف.



وسافر حسن الرداد إلى السعودية لتقديم أولى تجاربه المسرحية على خشبة مسرح السعودية ضمن احتفالات موسم الرياض وهي مسرحية غنائية استعراضية يخرجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ومن المقرر أن يقدمها الرداد خلال موسم شم النسيم على إحدى المسارح الخاصة بالقاهرة.



جدير بالذكر أن مسرحية "لوكاندة الأوباش" من المقرر افتتاحها في المملكة العربية السعودية.



على جانب آخر يواصل الفنان حسن الرداد، التحضيرات الخاصة بفيلمه السينمائي الجديد "حصار جهنم"، المقرر تصويره في ديسمبر المقبل.



يتعاون الرداد مع المخرج محمد ميدة، ويعكف صناعه حاليًا على الانتهاء من التحضيرات بعد أن استقرت الجهة المنتجة على معظم أبطاله.



وتعاقدت الشركة مع الفنان سيد رجب، هالة فاخر، منذر ريحانة، معتصم النهار، كريم سرور، للمشاركة فى الفيلم، وتبحث عن وجه نسائي بعد ان استبعدت إسناد البطولة لزوجته الفنانة ايمى سمير غانم، ومن المقرر أن تعقد الشركة جلسات عمل للوقوف على الخطوط للفيلم عقب الانتهاء من كتابة السيناريو الذى أوشك المخرج والمؤلف محمد حميدة على الانتهاء منه، ومن المقرر أن يظهر فى الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول كضيوف شرف على رأسهم أحمد أمين، أكرم حسني، أحمد فهمي.