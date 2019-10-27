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اقتصاد

2.6 % زيادة فى صادرات الأدوية المصرية فى 2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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أكد وزير التجارة والصناعة أن السوق الإفريقية تمثل مستقبل التجارة العالمية في كل القطاعات الصناعية، خاصة القطاع الطبي، والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في العالم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي الإفريقي في القطاع الطبي، خاصةً في مجالات تبادل الخبرات والتصنيع المشترك.

وأشار إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الإفريقية لفتح أسواق جديدة أمام منتجات الدواء المصرية بالسوق الإفريقية، من خلال بدء شراكات صناعية بين الجانبين بالدول الإفريقية بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المعرض الطبي المصري لإفريقيا الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وبمشاركة مصنعي ومصدري الصناعات الدوائية المصرية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار زيارة بعثة مشترين إفريقية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للقاهرة، وقد شارك في فعاليات افتتاح المعرض الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية.

وقال الوزير إن صادرات قطاع المنتجات الدوائية حقق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 2.6% حيث سجلت 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مجالات الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، وذلك من خلال إتاحة المعلومات الكافية للشركات المصرية عن الفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية في القطاع الدوائي من خلال التغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإفريقية.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في كل الصناعات الدوائية ومستلزماتها، وهو الأمر الذي يستلزم تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق القارة الإفريقية.

ولفت إلى حرص الوزارة على تعزيز صادرات قطاع المنتجات الدوائية للأسواق الإفريقية من خلال الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالقارة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل جهود المجلس التصديري للصناعات الدوائية لزيادة حركة التجارة البينية الإفريقية في القطاع الطبي، والتي تبلغ 5% فقط من إجمالي واردات الأدوية الإفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إن المعرض الطبي المصري لإفريقيا يحظى بمشاركة 34 شركة مصرية و25 شركة إفريقية تمثل 7 دول هي جنوب إفريقيا وإثيوبيا وغانا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار إلى أن واردات الأدوية الإفريقية بلغت 16.5 مليار دولار خلال العام الماضى منها 660 مليون دولار فقط تجارة بينية إفريقية بنسبة 5%، لافتًا إلى أهمية العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.

ولفت جورج إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في القطاع الدوائي في مجالات التجارة والتصنيع وتوحيد تسجيل الأدوية واعتماد التسجيل المتبادل للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن قطاع الدواء المصري قام بإنشاء مراكز لوجستية بشرق وشمال وغرب قارة إفريقيا بدول المغرب وكينيا وزامبيا.
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