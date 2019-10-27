تأجيل محاكمة 16 متهمًا في "تنظيم جبهة النصرة"

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، لجلسة 24 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك القبض على المتهمين الهاربين في القضية، وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية، عن تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية، فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.