مؤرخ يكشف عن وثائق نادرة حول إدارة الدولة في فترات غياب الخديوي عباس حلمي

عرض المؤرخ، موفق بيومي، وثائق نادرة عن كيفية إدارة الدولة في فترات غياب الخديوي عباس حلمي، خلال عامي 1894 و1895، وكيف كانت تدار مصر خلال سفره لأوروبا.



وأضاف المؤرخ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، "كان الخديوي يوكل نائب وقائم مقام وكانت رتبه عسكرية، ويتم ذلك من خطاب للوزراء، ليكون قائم بأعمال وقرارات الخديوي".



وتابع: "كان يوجد وزارة اسمها "وزارة الإشغال"، وكانت تمثل حوالي أكثر من نصف المهام الإدارية لمصر ومع مرور الوقت خرج منها حوالي 6 أو 7 وزارات".

