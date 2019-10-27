تسليم 376 عقد عمل لذوي الاحتياجات براتب يبدأ من 1200 جنيه

سلمت وزارة القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 376 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، مقدمة من 13 بنكا وشركة ومصنع، وفرتها منطقة شرق قوى عاملة التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.



واطمأنت الوزارة على المرتبات بأنها تبدأ من 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.



ووعدت الوزارة، أن تكون هذه هي بداية لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات الخاصة من تدريب وتشغيل، مشددة على أنها على أتم استعداد لرفع القدرات العملية لهذه الفئة كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي، ورفع شأن الدولة المصرية، داعية الشركات والبنوك والمصانع التي وفرت فرص العمل لهذه الفئة بالاهتمام بتدريبهم، وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.



وقالت الوزارة، إن الدولة المصرية تستهدف إنشاء 15 ألف و300 مشروع، بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تأتي في مصلحة المواطن أولًا، باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، موجهة رسالة بالاستمرار بهذا الجهد لخفض معدل البطالة، الذي وصل إلى 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.1% فى الربع الأول من نفس العام، بعد أن كان قد وصل إلى 13.2%، خلال الربع الأول "يناير- مارس" لعام 2013.



ومنحت الوزارة شهادات تقدير لممثلي البنوك والشركات والمصانع التي وفرت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمة لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، مؤكدة أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.



جاء ذلك بحضور خالد المصري وكيل أول مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ومسئولي المديرية، فضلا عن فريق العمل من مكتب شرق مدينة نصر الذي وفر فرص العمل.