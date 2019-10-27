الانتهاء من إعداد قصر الأميرة خديجة كمتحف للأديان

انتهت مكتبة الإسكندرية من إعداد قصر خديجة هانم بحلوان كمتحف للأديان، بعد أن تسلمته من محافظة القاهرة لبدء المشروع، وافتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية واللواء أحمد فؤاد قصر الأميرة خديجة بحي حلوان.



ويقع المبنى الرئيسي للقصر على مساحة تقارب الـ500 متر، وله جناح غربي يشغل مساحة تقارب 300 متر، في حين يشغل الجناح الشمالي مساحة 200 متر، ويحتوي القصر على 50 قاعة تتدرج مساحتها من 25 مترا إلى 100 متر والقاعة الرئيسية تتسع لـ120 فردًا.



قصر الاميرة كان مرشحا لأن يتم استخدامه كمقر لمحافظة حلوان قبل إلغاء الفكرة نظرا لقيمته الأثرية الكبيرة.



يصاحب الافتتاح، بعض الفعاليات والأنشطة الخاصة بالهوية والطفل، يقام حفل لافتتاح مكتبة الطفل، وآخر لافتتاح معرضًا للحرف اليدوية تحت اسم حلوان الأول، وتشمل الفعاليات عروض للأطفال علمية "عرض عجائب العلوم".



وستتناول الفعاليات افتتاح المعرض الأول للتدوين والمحطات الهامة في مراحله، تحت اسم "رحلة الكتابة في مصر".



يذكر أن محافظة القاهرة كانت أعلنت أن الأعمال المطورة بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه صرفت من خزانة الدولة، مشددة على رغبتها في استغلال القصر كمركز حضاري وثقافي بحلوان تلاقت مع رغبة المسئولين بمكتبة الإسكندرية في تحويله إلى متحف للأديان؛ ليكون نقطة انطلاق وتنمية للمحافظة، وليصبح مركز ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزارًا ذو قيمة للسياحة الدينية بمصر.