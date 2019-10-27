المحكمة تخرج أسرة "شهيد الشهامة" من محاكمة "راجح"

أمرت هيئة محكمة جنايات شبين الكوم، قبل دقائق، بإخراج أسرة محمود البنا من محاكمة محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك اعتراضا منهم على الصوت العالي.



جاء اعتراض الأسرة أثناء عرض فيديو يكشف كواليس الجريمة التي ارتكبها راجح، كما قررت المحكمة الإبقاء على والد محمود البنا داخل القاعة فقط.



كانت المحكمة انتهت، قبل قليل، من الاستماع إلى 7 من الشهود، منهم 4 شهود عيان للواقعة سابقة الذكر، وتمت مناقشتهم لما يقرب من 3 ساعات كاملة، تخللها حضور الطبيب الشرعي وتسليمه حافظة أوراق القضية.



وشهد محيط محكمة جنايات شبين الكوم الكلية، منذ السابعة صباحا، تواجدا أمنيا مكثفا للغاية وبصورة ملحوظة، لتأمين محاكمة محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى المحكمة، مع تفتيش الحقائب لمنع مرور أي شيء غير آمن لمحيط المحكمة.