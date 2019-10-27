إحالة 27 طبيبًا وممرضة للتحقيق جنوب بني سويف

أحال المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، 15 طبيبا و12 ممرضة وإداريا، بعدد من الوحدات الصحية، للتحقيق؛ لتغيبهم وعدم تواجدهم.



كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، تضم حيدر حسين مدير مركز المعلومات، وخالد عبدالحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت، وشعبان حمدان رئيس مجلس قروي أقفهص، قد قامت بزيارة مفاجئة لعدد من الوحدات الصحية في قرى اقفهص والفنت الغربية ومنشأة عمرو والفنت الشرقية؛ للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



وتبين غياب 15 طبيبا و12 ممرضة وإداريا من العاملين بالوحدات الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها لرئيس مدينة الفشن، فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية.