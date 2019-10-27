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محافظات

البحيرة تودع شهيد سيناء في جنازة عسكرية (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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تقدم محافظ البحيرة الجنازة العسكرية للشهيد عريف متطوع حازم علي غريب محمد، ابن قرية شرنوب، والذي استشهد أمس بالشيخ زويد بمدينة العريش، إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بطريق المدرعة التي كان يستقلها.

ويأتي وسط هتافات الآلاف من أهالي قرية شرنوب بمركز ومدينة دمنهور المنددين بالإرهاب "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله".

هذا وقد أدى محافظ البحيرة صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، ثم انطلقت مراسم الجنازة من قريته حتى مثواه الأخير محمولا على أعناق زملائه من أبناء القوات المسلحة، وذويه ملفوفا بعلم مصر ليلحق بالعديد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن والذود عن ترابه، واختلطت دماؤهم الزكية والطاهرة بدم شهدائنا على مر العصور على أرض الفيروز سيناء الغالية.

ثم قدم المحافظ واجب العزاء لأسرته، راجيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، واحتساب الأجر والثواب، مؤكدا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية، ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر، وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين.

حضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان اللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أركان حرب هشام نبيل همام - من قيادات الجيش الثاني الميداني، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية، وضباط وجنود القوات المسلحة.
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