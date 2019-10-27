الكنيسة القبطية تهدي أول قاموس للغة الإشارة لطلبة الصم والبكم

أصدرت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا أول قاموس في الشرق الأوسط للغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وهو أيضًا الأكبر من حيث عدد الكلمات والإشارات.



وقررت الإيبارشية منح كل طالب من طلاب مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية نسخة من القاموس.



ووقع نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية بروتوكول بهذا الخصوص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



واستغرق العمل في إعداد القاموس ثلاث سنوات وشارك ٣٠٠ باحث متخصص في لغة الإشارة في إعداده.



