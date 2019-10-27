إعلان نتيجة مهرجان الكرازة 2019

أعلنت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية مساء أمس نتيجة المهرجان للعام الجاري، والذي أقيم تحت شعار "نقوم ونبني".



وأعلن نيافة الأنبا موسى أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب ومقرر اللجنة المركزية للمهرجان بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة أسماء الفائزين بالمركز الأول في جميع مسابقات المهرجان.



كما أشار نيافته إلى شعار مهرجان ٢٠٢٠ الذي اختارته اللجنة المركزية وهو "كنيستي روح وحياة".



ومن المنتظر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء الفائزين بالمركزين الثاني والثالث وكذلك الفائزين بالدروع في بعض المسابقات في المهرجان ذاته.

