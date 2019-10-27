رياض الخولي يتعاقد على "الفتوة "بشكل رسمي

تعاقد الفنان الكبير رياض الخولى على بطولة مسلسل "الفتوة" الذي يلعب بطولته النجم ياسر جلال، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



ووقّع الخولى بشكل رسمي على أحد الأدوار المحورية في أحداث المسلسل التي تدور في إطار شعبي اجتماعي وحقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.



من جهة أخرى، تواصل الشركة المنتجة التحضير للمسلسل، وتم بناء ديكور كامل لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تبرم الشركة المنتجة باقى التعاقدات مع فريق عمل المسلسل الذي قام بترشيحه مخرج العمل حسين المنباوى، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل منتصف شهر نوفمبر المقبل.



يذكر أن ياسر جلال شارك فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" مع سينرجي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.