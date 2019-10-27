الشركات السياحية تستعد لموسم زيارات القدس

أعلنت عدد من الشركات السياحية استعدادها لرحلات زيارة الأراضي المقدسة لعام 2020 خلال فترة عيد القيامة المجيد المقبل.



وكشف مصادر كنسية أن رحلات الأراضي المقدسة للعام المقبل تتراوح أسعارها من 800 حتى ألفى دولار، وحددت عدة شروط لزيارة القدس بعيد القيامة.



وأوضحت مصادر لـ" الدستور" أن الشروط اللازمة لزيارة الأراضي المقدسة، تتضمن أن يتخطى عمر الزائرين الـ"40" عامًا، ولأن يكون لديهم جواز سفر ساري، على أن تبدأ رحلات عيد القيامة 18 أبريل المقبل.



وأشارت إلى أن برنامج زيارة الأراضي المقدسة للعام المقبل يشمل زيارات إلى مدينة أريحا وكنيسة القيامة والقبر المقدس، وكنيسة المهد في بيت لحم التي ولد بها السيد المسيح، كما تضم زيارة أيضًا إلى نهر الأردن الذي اعتمد به السيد المسيح.