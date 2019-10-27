"الأحداث" في انتظار راجح قاتل "شهيد الشهامة"

أغلقت محكمة جنايات شبين الكوم الكلية الأبواب اليوم، أمام فكرة محاكمة محمد راجح المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" أمام محكمة الجنايات، والمتهم فيها بقتل محمود البنا، بعد أن أقرت أن السن الحقيقي للمتهم محمد أشرف راجح و3 متهمين آخرين أقل من 18 عاما، وأن تاريخ الميلاد الحقيقي لمحمد أشرف راجح هو 11 نوفمبر 2001.



وجاء ذلك عقب البيان الذي أطلقته نقابة المحامين بالمنوفية قبل الجلسة المقامة حاليا بمحكمة جنايات شبين الكوم، والذي أكدت فيه النقابة السن الحقيقي لراجح المتهم الأول في القضية مشيرة إلى ضرورة محاكمته وفقا للأعراف الدولية أمام محكمة الأحداث لأنه لم يتجاوز 18 عاما.



شهد محيط محكمة جنايات شبين الكوم الكلية منذ السابعة صباحا، تواجدا أمنيا مكثفا للغاية وبصورة ملحوظة، لتأمين محاكمة محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى المحكمة مع تفتيش الحقائب لمنع مرور أي شيء غير آمن لمحيط المحكمة.