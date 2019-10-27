كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)

وأشار إلى أن النتائج الأولية للعملية تقول إنه كان قد تمت تصفية البغدادي مباشرة بالنيران خلال الاشتباكات، مشيرًا إلى أن نتائج تحليل الحمض النووي للجثث "DNA" سوف تكشف أكثر عن طبيعة مقتله إن كانت جراء النيران أو القنابل التي تم إطلاقها أو تفجيره نفسه، وسيتم الإعلان عنها في حينها.

البغدادي دخل إلى تركيا

شرط عدم التنسيق مع تركيا





وأكد أنه تمت تصفية 11 شخصًا، من بينهم البغدادي، إضافة إلى وجود مصابين اثنين، وأنه تم سحب الجثث من مكان الحادث، من أجل إجراء تحليلات الحمض النووي "DNA"، رافضًا الكشف عن الجهة التي تم نقلهم إليها.





وأشار إلى أنه كانت هناك غرفة عمليات مشتركة بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقسد، والمخابرات العراقية، موضحًا أن التعاون تم بين الثلاث جهات من أجل تنفيذ العملية.

وأوضح العبد أن هناك تعاونا بين مخابرات قوات سوريا الديمقراطية ومخابرات التحالف الدولي، منذ بداية العام الجاري في مراقبة البغدادي، وتحديدا منذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن البغدادي موجود داخل محافظة إدلب، شهر مارس الماضي، وذلك لدراسة المنطقة، ومراقبة تحركاتهم، حتى سمحت الفرصة مساء السبت بتنفيذ عملية القتل، ومن ثم تم تصفية البغدادي.وأكد أن البغدادي كان موجودا في إدلب منذ معركة الباغوز التي وقعت في فبراير العام الجاري، وأنه كان يتحرك طوال هذه المدة ما بين تركيا وسوريا، وتحت مراقبة وعلم الجيش والمخابرات التركية، مضيفًا أنه كان يدخل أنقرة بشكل دوري، كل أسبوع أو عشرة أيام.وتابع: "الطرف الأمريكي نسق مع تركيا بعد انتهاء العملية، وكان هناك شرط بين قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن بألا يتم إخبار تركيا، لحين انتهاء العملية، حتى لا يسربوا المعلومات للبغدادي ويختفي".