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كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:06 م
سارة الشلقانيطباعة
كشف محمد العبد، باحث سوري وتابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لـ"الدستور"، تفاصيل العملية التي تم خلالها قتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنيظم "داعش" الإرهابي، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صباح اليوم، الأحد.
تحديد ساعة الصفر
وأكد أن العملية بدأت مساء السبت، خلال تجهيز البغدادي وأسرته، ومرافقيه، للهروب إلى تركيا، موضحًا أن المنطقة التي تم فيها تصفية زعيم التنظيم الإرهابي تبعد عن الحدود التركية بـ1.5 كيلومتر فقط.
وأضاف أن ساعة الصفر للعملية بدأت في تمام الثانية عشرة منتصف ليل السبت الأحد، واستمرت ساعة منذ بدء الاشتباك على الأرض عن طريق قوات مشاة، بعد الإنزال الجوي للقوات، وانتهت بتصفية البغدادي ومن معه الساعة الواحدة.
عدد القوات التي نفذت العملية
وقال إن العملية تمت من خلال قوة تتكون من 8 مروحيات أباتشي، ومقاتلتين "F-16" تابعتين للتحالف، بالإضافة إلى 10 جنود أمريكيين من قوات خاصة، و20 جنديا من قوات مكافحة الإرهاب في قسد، مشيرًا إلى أن القوات طالبت البغدادي ومن معه بالاستستلام، لكنهم رفضوا، وبدأ تبادل لإطلاق النار.
البغدادي دخل إلى تركيا
وأوضح العبد أن هناك تعاونا بين مخابرات قوات سوريا الديمقراطية ومخابرات التحالف الدولي، منذ بداية العام الجاري في مراقبة البغدادي، وتحديدا منذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن البغدادي موجود داخل محافظة إدلب، شهر مارس الماضي، وذلك لدراسة المنطقة، ومراقبة تحركاتهم، حتى سمحت الفرصة مساء السبت بتنفيذ عملية القتل، ومن ثم تم تصفية البغدادي.
وأكد أن البغدادي كان موجودا في إدلب منذ معركة الباغوز التي وقعت في فبراير العام الجاري، وأنه كان يتحرك طوال هذه المدة ما بين تركيا وسوريا، وتحت مراقبة وعلم الجيش والمخابرات التركية، مضيفًا أنه كان يدخل أنقرة بشكل دوري، كل أسبوع أو عشرة أيام.
شرط عدم التنسيق مع تركيا
وتابع: "الطرف الأمريكي نسق مع تركيا بعد انتهاء العملية، وكان هناك شرط بين قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن بألا يتم إخبار تركيا، لحين انتهاء العملية، حتى لا يسربوا المعلومات للبغدادي ويختفي".
تحديد ساعة الصفر
وأكد أن العملية بدأت مساء السبت، خلال تجهيز البغدادي وأسرته، ومرافقيه، للهروب إلى تركيا، موضحًا أن المنطقة التي تم فيها تصفية زعيم التنظيم الإرهابي تبعد عن الحدود التركية بـ1.5 كيلومتر فقط.
وأضاف أن ساعة الصفر للعملية بدأت في تمام الثانية عشرة منتصف ليل السبت الأحد، واستمرت ساعة منذ بدء الاشتباك على الأرض عن طريق قوات مشاة، بعد الإنزال الجوي للقوات، وانتهت بتصفية البغدادي ومن معه الساعة الواحدة.
عدد القوات التي نفذت العملية
وقال إن العملية تمت من خلال قوة تتكون من 8 مروحيات أباتشي، ومقاتلتين "F-16" تابعتين للتحالف، بالإضافة إلى 10 جنود أمريكيين من قوات خاصة، و20 جنديا من قوات مكافحة الإرهاب في قسد، مشيرًا إلى أن القوات طالبت البغدادي ومن معه بالاستستلام، لكنهم رفضوا، وبدأ تبادل لإطلاق النار.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للعملية تقول إنه كان قد تمت تصفية البغدادي مباشرة بالنيران خلال الاشتباكات، مشيرًا إلى أن نتائج تحليل الحمض النووي للجثث "DNA" سوف تكشف أكثر عن طبيعة مقتله إن كانت جراء النيران أو القنابل التي تم إطلاقها أو تفجيره نفسه، وسيتم الإعلان عنها في حينها.
البغدادي دخل إلى تركيا
وأوضح العبد أن هناك تعاونا بين مخابرات قوات سوريا الديمقراطية ومخابرات التحالف الدولي، منذ بداية العام الجاري في مراقبة البغدادي، وتحديدا منذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن البغدادي موجود داخل محافظة إدلب، شهر مارس الماضي، وذلك لدراسة المنطقة، ومراقبة تحركاتهم، حتى سمحت الفرصة مساء السبت بتنفيذ عملية القتل، ومن ثم تم تصفية البغدادي.
وأكد أن البغدادي كان موجودا في إدلب منذ معركة الباغوز التي وقعت في فبراير العام الجاري، وأنه كان يتحرك طوال هذه المدة ما بين تركيا وسوريا، وتحت مراقبة وعلم الجيش والمخابرات التركية، مضيفًا أنه كان يدخل أنقرة بشكل دوري، كل أسبوع أو عشرة أيام.
شرط عدم التنسيق مع تركيا
وتابع: "الطرف الأمريكي نسق مع تركيا بعد انتهاء العملية، وكان هناك شرط بين قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن بألا يتم إخبار تركيا، لحين انتهاء العملية، حتى لا يسربوا المعلومات للبغدادي ويختفي".
وأكد أنه تمت تصفية 11 شخصًا، من بينهم البغدادي، إضافة إلى وجود مصابين اثنين، وأنه تم سحب الجثث من مكان الحادث، من أجل إجراء تحليلات الحمض النووي "DNA"، رافضًا الكشف عن الجهة التي تم نقلهم إليها.
وأشار إلى أنه كانت هناك غرفة عمليات مشتركة بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقسد، والمخابرات العراقية، موضحًا أن التعاون تم بين الثلاث جهات من أجل تنفيذ العملية.