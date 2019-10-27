انطلاق مبادرة الكشف على حالات ضعف وفقدان السمع في قنا

شهد محافظ قنا انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بمستشفى قنا العام، ووحدات صحة "مدينة العمال – المعنا – الترامسة" بمركز قنا، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة.



أكد المحافظ أن المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد (من عمر يوم واحد إلى 28 يوما) موضحا أنه سيتم تطبيق المبادرة في 42 وحدة صحية بجميع مدن المحافظة بواقع (8 وحدات بأبو تشت، 2 وحدة بفرشوط، 7 وحدات بنجع حمادي، 4 وحدات بدشنا، ووحدة واحدة بالوقف، 11 وحدة بقنا، 2 وحدة بقفط، 6 وحدات بقوص، ووحدة واحدة بنقادة)، مؤكدا أنه مع بدء تطبيق المبادرة تم إدراج كشف السمع ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تقدمها وزارة الصحة للأطفال حديثي الولادة، على أن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة بالمجان.



وأضاف محافظ الإقليم، أنه في حال تم اكتشاف إصابة الطفل بضعف أو فقدان للسمع يتم عمل ملف طبي يشمل التحاليل والفحوصات الخاصة بالمريض لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب، على أن تتم المتابعة الدورية للحالات التي يتم علاجها لمعرفة مدى استجابة الطفل للعلاج.



وأشاد محافظ قنا بالمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين، ومن بينها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس، ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وأخيرا مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.