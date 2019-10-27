إخصائية تغذية: وجود صيدلية فى كل منزل أمر ضرورى (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد شريف، إخصائية التغذية والسمنة، إن وجود صيدلية في كل منزل أمر هام وضروري، فضلًا عن حقيبة الإسعافات الأولية التي تحتوي على جهازي الضغط وقياس السكر والترمومتر الحراري، بالإضافة لتوافر بعض الأدوية المصرح بها كالمسكنات وخافض الحرارة.



وأضافت "شريف"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن الصيدلية يجب أن تحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال، وأيضًا خارج المطبخ ودورة المياه، لافتًا إلى أن هناك بعض الأدوية يجب حفظها بالثلاجة كدواء الشرب، وأخرى يجب أن تكون بمكان جاف، وهذا ما توضحه النشرة.



وأكدت "شريف" ضرورة الحفظ في صندوق غامق لونه لحجب الضوء عن الدواء، مشددة على أنه يجب فحص الدواء من وقت لأخر من خلال تتبع لونه وطعمه ورائحته، وأيضًا تاريخ الإنتاج والانتهاء للتأكد من صلاحيته، لأن الأدوية المنتهية الصلاحية قد تؤدي للوفاة.

