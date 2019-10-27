علاء عبد الحميد: السينما رسمت صورة نمطية للفنان التشكيلي

أنجز الفنان البصري والكاتب علاء عبد الحميد، رسالة الماجستير بجامعة جينيف، وكان محورها صورة الفنان التشكيلي في السينما المصرية، وهى نتاج بحث ثلاث سنوات في أرشيف السينما المصرية، بداية من حصر الأفلام التي لم يكن معلوما عددها بدقة، مرورا برصد الصورة التى ظهر فيها الفنان التشكيلي، وانتهاءا برصد تاريخ الحركة الفنية في مصر والتغيرات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على صورة الفنان التشكيلي في السينما وتغيرها بتغير هذه الظروف، وهو ما دفعه للبحث في الأرشيف ومتابعة أكثر من 4000 فيلم منذ عام 1907 حتى 2019 ليرصد منها 143 فيلم ظهر فيها أدوار تجسد فنان أو فنانة تشكيلة في إطار درامي، مع صور تنوعت في وصف الفنان بصورا تكاد تكون نمطية عن الفنانين التشكيليين.



كانت الصور النمطية للفنان التشكيلي التي طرحتها السينما المصرية للفنان التشكيلي لا تخرج عن إطار الفنان البوهيمي منكوش الشعر، الذي لا يستحم، أو الفنان الفقير، أو المنقاد لشهواته أو صاحب المشاعر المتطرفة الذي يفتقد إلى التوازن في أفعاله، أو الرومانسي الحالم غير الواقعي، أو شخص تصرفاته تميل للغرابة أو منطو وشكاك، وفي بعض الأحيان مجرم.



يقول علاء عبد الحميد للدستور؛: في عام 1937 تم انتاج فيلمين وهما " الحب الموريستاني" بطولة بشارة وكيل، و"المجد الخالد" بطولة يوسف وهبي، الفيلم الأول قام فيه بدور الفنان التشكيلي الفنان عبد اللطيف جمجموم وأظهر شخصية الفنان التشكيلي في اطار كوميدي يشير إلى أن الفنان التشكيلي والد البطلة مجنون يقوم بعدة مواقف مليئة بالمفارقات والكوميديا، فيما لعب يوسف وهبي دور الفنان التشكيلي في فيلم "المجد الخالد" في اطار التراجيديا الكلاسيكية فأظهر شخص ثري جدا، ومتغطرس وأناني وصاحب إيجو متضخم.



وأضاف أن دراسة هذه الصورة عن الفنان التشكيلي في السينما استوجبت دراسة تاريخ الحركة الفنية بالتوازي مع انتاج تلك الأفلام ففي الثلاثينات كانت الحركة الفنية راديكالية والفنانين تروتوسكيين وهو ما ألقى بظلاله جزئيا على صورة الفنان التشكيلي في سينما الثلاثينات، كما أن دراسة هذه الصورة استوجب دراسة تاريخ التغيرات الاقتصادية والسياسية في مصر في أكثر من حقبة لأن ذلك أثر أيضا بشكل كبير على صورة الفنان التشكيلي في السينما.



وأكد أن الأفلام المصرية في فترة النكسة كانت مغرقة بمشاهد الجنس والكوميديا، وهو ما جعل صورة الفنان التشكيلي متأثرة بالضرورة بالإطار الدرامي المفروض، فوجدنا الفنان التشكيلي صاحب نزوات ويستغل فنه في الإيقاع بالفتيات، ففي الفترة من 1967 إلى 1973 ارتبط صورة الفنان التشكيلي بالموديل العاري وأحيانا الاغتصاب، وهو ما ظهر في عدة أفلام مثل فيلم "عزباء" وفيلم "حمام الملاطيلي"، وفيلم "نساء الليل".



واعتبر علاء عبد الحميد أن هناك تساؤل مشروع عن أسباب تكريس السينما لهذه الصور النمطية التي هى بالمناسبة قد تكون صورا واقعية لكن تناولها بهذا التكريس والتتناول السطحى هو ما يدفعنا للبحث فمثلا حين تناولت بعض الأفلام صورة الفنان التشكيلي الفقير تناولته بشيء كبير من السخرية، لماذا يتم السخرية من فقر الفنان بالأصل؟



على الجانب الآخر، رأي علاء عبد الحميد أن هناك عدة أفلام استطاعت أن تفلت من تكريس الصور السلبية عن الفنان التشكيلي مثل"البداية" الذي ظهر فيه التشكيلي يحارب الديكتاتورية بالسخرية حينما صنع تمثال من العجوة للحاكم للسخرية منه في إطار درامي فني هادف.



واستغرب أن أرشيف السينما المصرية الذي تجاوز 4000 فيلم لا يوجد فيه عمل روائي طويل عن سيرة حياة فنان تشكيلي، رغم أن لدينا شخصيات لها من حسن التقدير والتقديم يجعلها جديرة بأن ينتج عنها فيلم سينمائي مثل محمود مختار مثلا.