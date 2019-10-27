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الثقافة

الحاج علي: مشاركة مصر بمعرض بلجراد رحلة عبر التاريخ والجغرافيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
بلجراد - جمال عاشور
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قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المشاركة المصرية علي مدار سبعة ايام في معرض بلجراد الدولي للكتاب كانت رحله عبر التاريخ والجغرافيا في مدينه تمنح معني حقيقي للحياة والحب ودفء الاستقبال.

واضاف خلال حفل ختام المعرض التي شاركت فيه مصر ضيف شرف الدورة الحالية،: عرضنا كتبنا واقمنا فعاليات ثقافية وفنية واجتمعنا بزملاء من الكتاب والمترجمين والناشرين.

وتابع: لمسنا عن قرب ثقافتكم وحياتكم واكتشفنا ان ما يجمعنا الكثير واذا كنا قد خططنا عبر عام كامل لهذا الاسبوع فإن اقبال الكثيرين منكم علي جناحنا وفعالياتنا وحماس العديد منكم للافكار التي تم طرحها بيننا تجعلني أومن ان مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام هي بداية لمشروعات مشتركه سنعمل عليها خلال العام القادم لتكون مشاركاتنا القادمه بناءه ومؤثره ونأمل ان نأتيكم العام القادم وقد حققنا منها الكثير فما زال امامنا عمل كثير نبنيه معا.

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