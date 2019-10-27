سمير فرج: مقتل البغدادى أثبت للأمريكيين أن ترامب ما زال يقاتل داعش



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن توقيت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير، وذلك بعدما انتقده الكثيرون عقب قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.



وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمقتل البغدادي فإن ترامب قد أثبت للأمريكيين أنه لا يزال يقاتل داعش في المنطقة، موضحًا أن منفذ الغارة الأمريكية التي تسببت في مقتل البغدادي هي القوات الخاصة الأمريكية، التي تنفذ بمثل هذه العمليات وهو ما حدث مع بن لادن من قبل.



وأشار إلى أن ترامب سيكون سعيدًا اليوم، أمام البيت الأبيض، الذي انتقده من قبل، موضحًا أن مقتل البغدادي لن يهدم داعش، ولكن بلا شك فإن مقتل البغدادي سيقلل من قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة المقبلة.



