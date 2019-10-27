محلل سياسي: ترامب المستفيد الأكبر من مقتل البغدادي

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، إن عملية مقتل أبو بكر البغدادي الرأي النهائي فيها للبنتاجون الأمريكي، وعادة يكون مرتب لها ويتم اختيار التوقيت المناسب واتخاذ القرار خلال دقائق أو قبل التحرك لتنفيذ الهدف.



وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يستفيد من عملية مقتل "البغدادي"، وهو يعلن عنها منذ أمس، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات مستمرة لأخذ عينات DNA، للتأكد من أن الجثة لأبو بكر البغدادي.



وأشار إلى الاستفادة التي سوف تعود على "ترامب" من ناحية الأزمات الداخلية التي تحيط به، والذي يحاول دائمًا أن يناشد مؤيديه للوقوف بجانبه لتغلب عليها.



