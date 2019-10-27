الأوقاف تخصص 8 أطنان لحومًا للأسر الأولى بالرعاية في المنيا

خصصت وزارة الأوقاف دفعتين من اللحوم، بواقع 4 أطنان بكل دفعة، مقدمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، وذلك ضمن برنامج "تعزيز المواطنة"، الذي يستهدف 44 قرية من الأكثر احتياجا، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن.



وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" الذي تم إطلاقه في نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والخدمات والفعاليات التوعوية والتثقيفية في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، حيث يستهدف البرنامج الأسبوع الحالي قرية شارونة بمركز مغاغة.



من جانبه، أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، أن التوزيع سيتم على دفعتين، الأولى بواقع 4 أطنان وسيجري توزيعها اليوم الأحد بـ21 قرية من القرى المستهدفة، أما الدفعة الثانية فسيجري توزيعها الأربعاء المقبل بـ23 قرية من خلال الإدارات الفرعية لمديرية الأوقاف بالمحافظة، ضمن جهود الدولة بهدف تعزيز المواطنة.



وكانت وزارة الأوقاف قد وزعت، مطلع الشهر الحالي، 6 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا.