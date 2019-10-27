كيف تكسب قلب الفتاة من الأبراج النارية؟

لكل فتاة مدخل ما على الرجل إداركه، خاصة إذا كانت من صاحبات الأبراج النارية، فهذه الشخصيات لاتعرف التلاعب بالمشاعر، ولديهن حاسة تمكنهن معرفة الصادق من الكاذب، لذا على الرجل الحذر ومعرفة كيف يعبر عن إعجابه لصاحبات الأبراج النارية، وهي الأسد، القوس، الحمل.





امرأة برج الأسد

هي فتاة تشع حيوية وجاذبية ترى أنها الفتاة المرغوبة لأي رجل، تؤمن بأن العلاقات العاطفية ما هي إلا الشعور بالراحة والآمان مع شخصية تحبها وتنجذب لها، لا يظهر عليها الرومانسية ولكنها شخصية تشع الرومانسية والعاطفة من داخلها. لذا أفضل طريقة للبوح بالإعجاب بها الاستعانة بالطرق القديمة الرومانسية، كإرسال هدية للمنزل مكتوب بها رسائل إعجاب مع الإمضاء، حتى تعبر لها أنك هذه الشخصية المجهولة بالنسبة لها على الفور ستخطف قلبها.



امرأة برج القوس

صريحة للغاية، لا تقنتع بمثل هذه الرومانسيات خاصة في أول العلاقة بينكما تحتاج للوضوح والصراحة، ولا تتوقع أن تأتيك هي تعبر عن إعجابها هذا لن يحدث عليك بالمبادرة بشكل واضح وصريح، وانتظر الإجابة الواضحة منها.



امرأة برج الحمل

تتميز بأنها المرأة التي تظهر ضعفها واحتياجها للرجل، ولكنها في ذات الأمر تعتمد على نفسها في أي مشكلة تواجهها، ومع ذلك تؤمن بأن الحب هو شر لابد منه، فتطلق قلبها للشخص الذي يستحقه.

ولكي تخطف قلبها عليك بالتأني في ذلك لأنها إلى حد ما تتصف بأنها بطيئة في اختياراتها ولا تنجذب بسرعة، لذا عليك ألا تمل من المحاولات لجذب الانتباه من خلال تواجدك في الأماكن التي تظهر بها على سبيل المثال، وإظهار قدرتك على إحاطتها قدر الإمكان.

