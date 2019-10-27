انطلاق فعاليات دورى مراكز الشباب فى القليوبية

انطلقت، صباح اليوم الأحد، مباراة افتتاح دوري مراكز الشباب بالقليوبية، في نسخته الـ7 بين فريقي مركز شباب طنان ومركز شباب الإصلاح الزراعي، بطل الدوري في النسخة السادسة، والمقامة على ملعب مركز شباب قليوب.



وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب حسين عشماوي، رئيس مجلس إدارة قليوب، وحسين فرج مسئول دوري مراكز الشباب بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.



وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن لجنة حكام المباراة مكونة من الكابتن محمد عاطف (حكم الساحة) والكابتن محمد مجاهد (مساعد أول) والحكم الثاني أحمد عصام (مساعد ثاني).



وأضاف الصبروط في تصريحات صحفية، أن عدد الفرق المشاركة بالدوري 24 فريقا على مستوى المحافظة مقسمين إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 6 فرق، مشيرا إلى أنه تم اختيار الفرق المشاركة بعد التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية، وسوف يتم صعود الفريق الأول من كل مجموعة إلى المربع الذهبي.