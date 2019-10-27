RevUP Advertisements
إخوانى منذ دراسته العليا.. حقائق لا تعرفها عن أبو بكر البغدادى
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:07 م
سمر عبداللهطباعة
انتهاكات.. شذوذ.. تعذيب باسم الدين.. هكذا ظلّت ممارسات أبو بكر البغدادي تطارده في كل الدول وفي أي مكان، حتى أصبح حديث العالم، والجميع يرغب في ضبطه أو قتله- أيهما أقرب- لتقليل شره الذي بات يكبر يوما بعد الآخر.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري.
- ولد فى العام 1971 بمدينة سامراء العراقية.
- حصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد فى العام 1996.
- لديه 6 أبناء من زوجتين.
- انضم لجماعة الإخوان المسلمين خلال دراسته العليا.
- تبنى نهج السلفية الجهادية فى العام 2000.
- ساعد فى تأسيس جيش أهل السُنة والجماعة عقب الغزو الأمريكى فى 2003.
- ألقت القوات الأمريكية القبض عليه فى الفلوجة عام 2004.
- اعتقل فى سجن بوكا مدة 10 أشهر.
- انضم لتنظيم القاعدة فى العراق عقب الإفراج عنه.
- اختار تنظيم القاعدة فى العراق "البغدادى" أميرا فى 2010.
- أصدر أوامره لتابعين فى سوريا لتأسيس فرع القاعدة عُرف باسم "جبهة النصرة" فى 2011.
- فى 2013 أعلن "النصرة" جزءا من تنظيم داعش فى العراق والشام.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري.
- ولد فى العام 1971 بمدينة سامراء العراقية.
- حصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد فى العام 1996.
- لديه 6 أبناء من زوجتين.
- انضم لجماعة الإخوان المسلمين خلال دراسته العليا.
- تبنى نهج السلفية الجهادية فى العام 2000.
- ساعد فى تأسيس جيش أهل السُنة والجماعة عقب الغزو الأمريكى فى 2003.
- ألقت القوات الأمريكية القبض عليه فى الفلوجة عام 2004.
- اعتقل فى سجن بوكا مدة 10 أشهر.
- انضم لتنظيم القاعدة فى العراق عقب الإفراج عنه.
- اختار تنظيم القاعدة فى العراق "البغدادى" أميرا فى 2010.
- أصدر أوامره لتابعين فى سوريا لتأسيس فرع القاعدة عُرف باسم "جبهة النصرة" فى 2011.
- فى 2013 أعلن "النصرة" جزءا من تنظيم داعش فى العراق والشام.