إخوانى منذ دراسته العليا.. حقائق لا تعرفها عن أبو بكر البغدادى

انتهاكات.. شذوذ.. تعذيب باسم الدين.. هكذا ظلّت ممارسات أبو بكر البغدادي تطارده في كل الدول وفي أي مكان، حتى أصبح حديث العالم، والجميع يرغب في ضبطه أو قتله- أيهما أقرب- لتقليل شره الذي بات يكبر يوما بعد الآخر.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.



- اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري.



- ولد فى العام 1971 بمدينة سامراء العراقية.



- حصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد فى العام 1996.



- لديه 6 أبناء من زوجتين.



- انضم لجماعة الإخوان المسلمين خلال دراسته العليا.



- تبنى نهج السلفية الجهادية فى العام 2000.



- ساعد فى تأسيس جيش أهل السُنة والجماعة عقب الغزو الأمريكى فى 2003.



- ألقت القوات الأمريكية القبض عليه فى الفلوجة عام 2004.



- اعتقل فى سجن بوكا مدة 10 أشهر.



- انضم لتنظيم القاعدة فى العراق عقب الإفراج عنه.



- اختار تنظيم القاعدة فى العراق "البغدادى" أميرا فى 2010.



- أصدر أوامره لتابعين فى سوريا لتأسيس فرع القاعدة عُرف باسم "جبهة النصرة" فى 2011.



- فى 2013 أعلن "النصرة" جزءا من تنظيم داعش فى العراق والشام.



