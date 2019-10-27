اغتصاب وتعذيب.. جرائم وضعت "البغدادي" على القائمة السوداء

قالت مصادر عسكرية أمريكية، لوكالة أنباء العراق، إن عملية قتل البغدادى مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة.



وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.



وحسب "المرصد" فإن "8 طائرات مروحية أقلعت من شمال شرق حلب في الساعة 12 و30 دقيقة عند منتصف الليل الماضى، رافقتها طائرة حربية شنت غارة على مخبأ البغدادى، واشتبكت مع عناصر متحصنة فى منزل قرب منطقة غرب قرية باريشا في إدلب".



تاريخ أبو بكر البغدادي، ملئ بالانتهاكات ما جعله في مقدمة القائمة السوداء لمن ينتهكون ويعذبون باسم الدين.



شراء النساء

كشفت تقارير صحفية، عن خفايا عالم نساء زعيم تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أنه اقترن بأربع زوجات ولديه 15 أمة، لمتعته الشخصية، فيما لفتت إلى أن عناصر التنظيم كان يدفع الواحد منهم ما يصل إلى 10 آلاف دولار لشراء "عذراوات".



البغدادي نزيل في سجون أبو غريب

اعترف مسؤول عسكري في القوات الأمريكية، بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان نزيلًا في سجن أبو غريب، قبل أن يكتسب السجن شهرته الواسعة بعد فضيحة التعذيب الشهيرة، التي كان يقوم بها الجنود بحق السجناء.



يغتصب الرهائن

أبو بكر البغدادي، الذي انتزعت من قلبه الرحمة، فضحته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مؤكدة أنه يغتصب الرهائن من النساء ويحولهن إلى جوارٍ، مشيرةً إلى أنه كان يغتصب عاملة المساعدات الأمريكية كايلا مويلر باستمرار.



وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن البغدادي يعرض النساء اللاتي يتم أسرهن في منزل خاص به في سوريا، ويختار عدد منهن كجوارٍ ويستحل أعراضهن، مشيرةً إلى أن الرهينة الأمريكية كايلا مويلر كانت واحدة منهن.



البغدادي شاذ

كشف موقع "إنترسابت" الأميركي، عن تقارير استخباراتية أميركية تؤكد أن زعيم تنظيم "داعش" منحرف جنسيًا، ويمارس الشذوذ منذ سنوات، ونسب الموقع إلى عميل سابق للمخابرات الأميركية، قوله إن البغدادي اشتهر أثناء سجنه في البصرة، وقت الاحتلال الأمريكي، بين السجناء والسجَّانين بعرض خدماته الجنسية عليهم.



وأكد، إدوارد سنودن، استنادًا إلى الوثائق التي سربها، أن زعيم "داعش" كان يمارس الجنس مع نزلاء آخرين، ومع حارس أمريكي، عندما كان نزيلًا في سجن "بوكا" في البصرة، جنوب العراق.

