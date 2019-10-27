ترامب يكشف تفاصيل مقتل البغدادى من غرفة الاستقبال الدبلوماسية

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي بيان تفاصيل مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، من غرفة الاستقبال الدبلوماسية في البيت الأبيض.



ومن المعتاد أن يلقي ترامب بياناته من الحديقة الخلفية للبيت الأبيض، أو من على حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر".



وتابعت أن السبب وراء انتظار ترامب من أجل الإعلان عن تفاصيل العملية العسكرية هو أن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وفقًا لما كشف عنه مسئول في البيت الأبيض.



وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤكد نهائيًا على مقتل البغدادي، إلا بعد إجراء اختبار الحمض النووي والبيومتري لجثمان زعيم الإرهاب في العالم.



وكانت القوة الأمريكية "دلتا فورس"، سحبت جثامين كل من قتلوا في المعركة، وعلى رأسهم البغدادي واثنتان من زوجاته وحارسه وشقيقه، بينما لم يصب الأطفال الذين كانوا موجودين بأي ضرر.



وأكدت الشبكة أن القوات الأمريكية قامت بتدمير كل الطرق المحيطة بالمكان الذي كان يختبئ به البغدادي، حتى لا تصل له أي إمدادات سريعة أو يتمكن من الهرب.