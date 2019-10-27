مي عمر بإطلالة جذابة في وسط البحر (صورة)

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها وسط البحر.



وظهرت "مي" بإطلالة جذابة ومثيرة، وهي تجلس وسط البحر على متن سفينة، مرتدية فستان طويل من اللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، معلقة على الصورة بقولها: "هدوء المنظر".



يذكر أن مي عمر تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي.



وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد السقا، إدوارد، هادي الجيار، هبة مجدي، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، ريم سامي، كريم عفيفي، فريدة سيف النصر، ومحمد ممدوح، ومن إخراج محمد سامي.

