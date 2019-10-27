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تقارير ومتابعات

مستر إكس.. 8 مرّات أُعلن فيها مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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قالت مصادر عسكرية أمريكية، لوكالة أنباء العراق، إن عملية قتل البغدادى مع 8 أشخاص استغرقت ساعة و30 دقيقة.

وذكر "المرصد السورى" أن القوة الأمريكية التى هاجمت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى كانت تحاول اعتقاله حيا، لكنه فجّر نفسه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مقتل أبو بكر البغدادي، بل سبقتها مرات عديدة.


في 16 يونيو من 2017، نشرت وزارة الدفاع الروسية، صورة للضربة الجوية التي استهدفت أبوبكر البغدادي، الذي كان حاضرًا في اجتماع مع أنصاره، وتم القضاء عليهم، حيث رجحت الوزارة أنه تم القضاء على أبوبكر البغدادي، إثر ضربة جوية من قِبل القوات الجوية الروسية في 28 مايو من العام نفسه، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

3 فبراير 2014
البداية كانت من هذا التاريخ، حين أعلنت مواقع الأخبار العالمية مقتل البغدادي قبل أن يتم إعلان تنظيم داعش، عندما كان البغدادي حينها أميرا لتنظيم «العراق الإسلامية»، قبل أن تتم السيطرة على المحافظات العراقية.

يوليو 2014
في يوليو 2014، كشفت السومرية نيوز، عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في القصف الجوي الذي نفذته القوات العراقية على مدينة القائم قرب الحدود السورية غربي الأنبار، مشيرة إلى أن القصف أودى بحياة كبار قادة التنظيم ومن بينهم الخليفة المزعوم أبوبكر البغدادي.

6 سبتمبر 2014
تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة قالوا إنها لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أبوبكر البغدادي بعد مقتله في إحدى الغارات الأمريكية على معاقل التنظيم بالعراق وسوريا حسب قولهم.وانتشرت أخبار على بعض المواقع الإلكترونية في ذلك التوقيت، تؤكد مقتل البغدادي في غارة جوية لطائرات الولايات المتحدة الأمريكية.

21 أكتوبر 2014
نقلت صحيفة «صوت كردستان» عن مصادر مسئولة قولها إن زعيم تنظيم داعش قُتل في كوباني، وقال الموقع نقلًا عن مصادره في كوباني، إن وحدات حماية الشعب قتلت زعيم داعش أبوبكر البغدادي في المدينة المحاصرة بعد المعارك التي دارت بين هذه الوحدات ومسلحي داعش.

7 نوفمبر 2014
قتلت قوة عراقية مشتركة في 7 نوفمبر من عام 2014، 10 مسلحين في عامرية الفلوجة غرب البلاد بحسب وكالة أنباء العراق الرسمية، وقال مصدر أمني إن القوة تمكنت أيضا من تفجير منزل أبيبكر البغدادي الذي يجتمع فيه مع بقية معاونيه في المنطقة المذكورة، وترددت الأنباء عن مقتل زعيم التنظيم.

10مايو 2016
أعلن البنتاجون الأمريكي في 10 مايو 2016 أن البغدادي سقط في غارة جوية يوم 9 مايو، حيث استهدفت غارة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 8 من رجال الأمن في مدينة حلوان بالعراق. 14 يونيو 2016
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