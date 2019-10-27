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محافظات

تعرف على كواليس تواجد الطبيب الشرعى بمحاكمة "راجح"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضي
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حضر الطبيب الشرعي قبل دقائق إلى محكمة جنايات شبين الكوم الكلية، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشاهمة" والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل محمود البنا.

وقدم الطبيب الشرعي لهيئة المحكمة مجموعة من الأوراق الخاصة بالقضية، وخرج سريعا دون التحدث إلى أحد، وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بالاستعانة بالطبيب الشرعي لإثبات عدة نقاط.

وأدلى، قبل قليل، الشهود في المحاكمة المعروفة بأقوالهم في قاعة المحكمة، بعد أن طلبت منهم هيئة المحكمة التحدث والإدلاء بأقوالهم، عن الواقعة المتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل محمود البنا.

وكان المتواجدون بمحكمة شبين الكوم الكلية بالمنوفية فوجئوا بمحافظ المنوفية وقيادات أمن المحافظة وعدد من قيادات الإقليم، قبل قليل، بالاطمئنان على إجراءات التأمين في محكمة شبين الكوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" المتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل محمود البنا الشهر الماضي.
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