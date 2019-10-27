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اقتصاد

نسب استهلاك قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي (إنفوجراف)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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رصدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في تقرير حديث لها عن استهلاك القطاعات المختلفة من الغاز الطبيعي.

وكشفت "إيجاس" فى تقريرها السنوي عن العام المالي 2018-2019، أن قطاع الكهرباء يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى فى مصر، حيث بلغ معدل الاستهلاك اليومى للمحطات 3723.3 مليون قدم غاز يوميًا (3.7 مليار قدم) بنسبة حوالى 63.3% من إجمالي الاستخدامات الأخرى فى الاستهلاك المحلي للغاز.

كما بلغ استهلاك القطاع الصناعي للغاز الطبيعى نحو 1342.5 مليون قدم غاز يوميًا (1.3 مليار قدم)، بنسبة 22.5% من إجمالي الاستهلاك المحلى ومنهم قطاعات " مصانع الاسمدة، بواقع استهلاك 224 مليون قدم يوميًا، والحديد والصلب بواقع 73.5 مليون قدم، ثم تليهم باقى القطاعات.

وبلغ استهلاك الغاز فى قطاع البترول ومشتقات الغاز نحو 605 مليون قدم غاز يوميًا بنسبة 10.1% من اجمالى الاستهلاك المحلى وتشمل (معامل التكرير، البتروكيماويات، الميثانول، مشتقات الغاز).

ويستهلك قطاع المنازل نحو 261.1 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بنسبة 4.3% من إجمالى الاستهلاك المحلى، بينما يستهلك قطاع تموين السيارات نحو 45 مليون قدم غاز يوميًا بنسبة 0.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

كما رصدت "إيجاس" معدلات كميات الغاز المصدرة من ضمن إجمالي الإنتاج المصرى، حيث تم استئناف تصدير الغاز الطبيعي للأردن عبر خط الغاز العربي بداية من 10 سبتمبر 2018 حتى الآن، حيث بلغت الكمية المصدرة خلال العام نحو 53 مليار قدم.

كما بلغت كمية الغاز المسال المصدرة من مصانع الإسالة "إدكو" خلال العام نحو 172.8 بليون قدم (غاز طبيعى مكافئ للغاز المسال المصدر) من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.
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