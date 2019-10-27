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محافظات

ضبط 800 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بسوهاج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
دقيق
دقيق
محمود عبد العال
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تمكنت مديرية أمن سوهاج في حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من ضبط (ج. ع 49 عاما) مدير مسئول مخبز بدائرة مركز سوهاج، لقيامه بتجميع 800 كجم من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز، لبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما تم ضبط 170 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأسفرت الحملة أيضا، بقيادة العميد محمد نصحي، مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، منها إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وعدم صرف بون خبز للمواطنين، وتوقف عن العمل في المواعيد المحددة، وعدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات.
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