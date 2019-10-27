"هيونداي" تحتل المرتبة 36 في الترتيب العام للعلامات التجارية

أظهرت شركة "هيونداي موتور" نموًا مستمرًا في قيمة علامتها التجارية العالمية للحفاظ على مكانتها بين أفضل 40 شركة عالمية لمدة خمس سنوات متتالية. وحققت هيونداي ارتفاعًا بنسبة 4.6 % في قيمة علامتها التجارية العالمية، لتحتلّ المرتبة 36 على تصنيف "إنتربراندز" لأفضل العلامات التجارية العالمية للعام 2019، والسادسة بين شركات صناعة السيارات الواردة في القائمة.



ووفقًا لقائمة "إنتربراندز"، فقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة بنسبة 4.6 بالمئة لتبلغ 14.1 مليار دولار، بعد أن وصلت في العام 2018 إلى 13.5 مليار دولار.



وحافظت هيونداي موتور على حضورها في قائمة "إنتربراندز" لأفضل 100 شركة من ناحية قيمة العلامة التجارية لخمسة عشر عامًا متتاليًا منذ أن أُدرجت لأول مرة على القائمة في العام 2005. وقفز تصنيف الشركة منذ ذلك العام 48 مرتبة على القائمة في حين ارتفعت قيمة علامتها التجارية النقدية بمقدار 10 مليارات دولار، مُحرزة تحسينات كبيرة عامة. وكانت هيونداي دخلت القائمة في 2005 عند المرتبة 84 وبلغت قيمة علامتها التجارية آنذاك 3.5 مليارات دولار.



وحققت هيونداي موتور نموًا زاد على أربعة بالمئة هذا العام، في حين حافظت على مكانتها ضمن أكبر 40 شركة من ناحية التصنيف العام للعلامات التجارية لمدة خمس سنوات متتالية منذ العام 2015، وذلك بالرغم من التباطؤ المتواصل في الاقتصاد العالمي.



وبهذه المناسبة، قال مايك روشا المدير العالمي لتقييم العلامات التجارية لدى "إنتربراندز"، إن استثمارات هيونداي في تقنيات وقود الهيدروجين وجهودها المستمرة لتوسعة أعمالها في تقنيات التنقل المستقبلية ساعدتها كثيرًا في تحقيق "تقدّم كبير في قيمة علامتها التجارية"، وأضاف: "أظهرت رؤية هيونداي الواضحة فيما يتعلق بمجتمع قائم على الهيدروجين، والقفزة الناجحة التي حققتها في مجال الروبوتات أن الشركة تستجيب استجابة استباقية للتغيّرات التي تحدث في مجال التنقل المستقبلي".



وتعمل رؤية هيونداي موتور للمركبات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين للعام 2030، بوصفها خريطة طريق لتسريع التقدّم نحو مجتمع معتمد على الهيدروجين، وتوسيع إنتاج أنظمة الطاقة العاملة بخلايا وقود الهيدروجين لتسريع الابتكار بما يتجاوز قطاع النقل من أجل الوصول إلى عالم يُدار بالطاقة النظيفة. وتتولّى الشركة كذلك زمام الريادة في تسريع عملية انتقال الطاقة إلى الهيدروجين، بصفتها مشاركة في رئاسة "مجلس الهيدروجين"، التحالف العالمي المؤلّف من 60 شركة بارزة في قطاعات الطاقة والنقل تجمعها رؤى طويلة الأجل لتعزيز اقتصاد الهيدروجين على مستوى العالم.



كذلك تنشط هيونداي موتور في حشد مواردها لتعزيز التنقل المستقبلي، وتنتقل من النموذج التقليدي لشركة صناعة سيارات تركّز على إنتاج المركبات وبيعها، لتعمل على تنويع محفظتها التجارية الخاصة بالتنقل المستقبلي، بما يشمل الروبوتات والتنقل الدقيق والتنقل المشترك وغيرها من المجالات. وتلعب الابتكارات في هذه المجالات دورًا فعالًا في رفع القدرة التنافسية لعلامة هيونداي التجارية في مختلف القطاعات.



من جانب آخر، لعبت جهود هيونداي موتور الرامية إلى إحداث التجديد في الإمكانيات التي تنطوي عليها علامتها التجارية، دورًا في ارتفاع تصنيفها بقائمة "إنتربراندز 2019". وكانت الشركة حصلت في العام الماضي، وهي الأولى بين صانعي السيارات في كوريا الجنوبية، على جائزة "رد دوت" لأفضل علامة تجارية للعام 2018، التي تُمنح للشركات التي تضع حلول تصميم مبتكرة رفيعة المستوى وتكرّم جودة التصميم والإدارة الحاسمة للعلامة التجارية. وحصدت هيونداي أربعة من جوائز "رد دوت" وثلاثة من الجوائز التقديرية من فئات "أفضل الأفضل"بجانب عدة شركات، في إطار هذه الجائزة.



من جانبه، قال وونهونغ تشو كبير مسؤولي التسويق العالمي لدى هيونداي موتور، إن شركته تسعى إلى الريادة في مجال التنقل المستقبلي من خلال تحويل التغيّرات الشاملة التي تحدث في صناعة السيارات إلى فرص جديدة، مؤكّدًا أن هيونداي "لا تدّخر جهدًا لترسيخ مكانتها علامة تجارية مبتكرة وخلاقة،عبر ضخّ استثمارات جريئة لبناء مجتمع الهيدروجين المستقبلي وتعزيز قدرات التنقل، مع تسخير قدرتها التقنية التنافسية في سبيل ذلك كله".



وتُجري شركة "إنتربراندز" للاستشارات في مجال العلامات التجارية، المعترف بثقلها العالمي في هذا المجال، تقييمًا سنويًا لأهم العلامات التجارية العالمية، تضع من خلاله تصنيفًا لأفضل العلامات التجارية العالمية. يتم التوصل إلى قيمة كل علامة تجارية بعد تقييم شامل لعملياتها المالية والتسويقية، والتي تستخدم لحساب إيراداتها المستقبلية.