تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات سوق الأسهم السعودية لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" ، بنسبة 0.20% خاسرا 15.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 7897.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 3954.45 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 32.3 مليون سهم بقيمة 724 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 86 شركة.



وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.28%، فقطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%.



وجاء سهم "أسيج" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.39%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4%، ثم التأمين العربية بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.26% ثم الأهلية بنسبة 2.25%، ثم الحكير بنسبة 2.15%.