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محافظات

جامعة أسيوط: زيادة ساعات العمل بورش هندسة لمضاعفة الإنتاج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مضاعفة ساعات العمل داخل الورش وزيادة نوبات العمالة؛ بما يعمل على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل العاملين بها، وتعظيم استثمار الورش، بما يحافظ على زيادة الموارد المالية للجامعة.

جامعة أسيوط: زيادة
وأكد الجمال على استكمال مسيرة الجامعة الهادفة إلى التحول إلى مصاف جامعات الجيل الثالث والمرتكزة في عملها على تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية لخدمة تطوير المجال الصناعي والنهوض به، مشيدا بما تملكه الجامعة من وحدات إنتاجية رائدة في مختلف المجالات بصفة عامة وفي المجال الهندسي بصفة خاصة، والذي يعكس جودة منتجاتها تميز ومهارة الكوادر البشرية بالكلية، والتي تُعد واحدة من أعرق كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، والتي تحظى بمكانة متقدمة بين نظيراتها على مستوى دول الشرق الأوسط.
جامعة أسيوط: زيادة
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة لكلية الهندسة لإجراء جولة تفقدية داخل عدد من معامل وأقسام وورش الكلية، وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام الدين محمد علي رئيس قسم الهندسة المعمارية، والمهندس محمد حامد مدير عام الورش بالكلية، ونائبه مصطفى نصر الدين.
جامعة أسيوط: زيادة
هذا وقد تضمنت جولته تفقد لنحو 11 ورشة من ورش هندسة، والتي تقوم بدور قوي ومثمر على المستويين التعليمي والإنتاجي، والتي تتميز بإمكانيات هائلة بما ساعدها في تقديم إنتاج مشهود له بالجودة والمتانة، إلى جانب توفير فرصة للتدريب العملي المتكامل لطلاب كلية الهندسة، وكذلك طلاب مجمع التعليم التكنولوجي بالجامعة، الذي يُعد مشروع مشترك مع الجانب الألماني يعمل على تأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية.
جامعة أسيوط: زيادة
وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى أن جولة رئيس الجامعة شملت تفقد داخل 11 ورشة من ورش الكلية والتي تشمل الورش نجارة الخشب وصناعة الأثاث، والحدادة، والبرادة، والكهرباء، والدهان، والسمكرة، واللحام، والتجنيد، والمسبك، والذي يقوم بتشكيل وسبك الأدوات المعدنية، حيث أمر رئيس الجامعة بتطويرها وتجهيزها بما يلزم من أدوات وفرن حراري لتطوير مستوى العمل بها.
وأضاف عميد كلية الهندسة أن زيارة رئيس الجامعة تضمنت أيضا تفقده لمكتبة الكلية ومعرض قسم العمارة وبرنامج هندسة العمارة الداخلية والمشروع الكوري المشترك ومعمل الهندسة الرقمية، وكذلك المعرض التعليمي للتصميمات المعمارية والتي أشاد خلالها بمستوى التصميمات المعمارية للطلاب والذي يعكس قدرتهم على الإبداع والتميز.
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