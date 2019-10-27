مقتل المسئول الأمني لـ"البغدادي" في الغارة الأمريكية

قال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إن غزوان الراوي، المسئول الأمني الخاص بزعيم "داعش" قتل في العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت البغدادي.



وأعلنت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في صباح اليوم الأحد عن تنفيذ العملية والتي حققت أهدافها بمقتل أبو بكر البغدادي وزوجتيه في الغارة بإدلب في سوريا، وذلك بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.



فيما كشفت "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مسئول بالبنتاجون إلي زعيم داعش فجر على مايبدو سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، مشيرًا إلى أن مقتل البغدادي مرهون بالحمض النووي.



وكشفت الشبكة الأمريكية في تقرير أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، وقتلت الزوجتان جراء انفجار السترة الناسفة.



ومن جهتها، أعلنت الاستخبارات العراقية، عن مساهمتها في تحديد موقع البغدادي، في سوريا.