الأنبا دانييل يشارك في لقاء عن الحرية الدينية بأستراليا

شارك الأنبا دانييل أسقف الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية بسيدني في أستراليا، مساء أمس في لقاء الحكومة بسيدني، بحضور عدد من القيادات الدينية بأستراليا.



وناقش اللقاء الذي شارك به أسقف سيدني الحرية الدينية، والمخاوف المتعلقة بالقوانين الدينية والتمييزية المقترحة.



وشارك باللقاء إلى جانب الأسقف دانيال زعيم المعارضة الفيدرالية، أنتوني ألبانيز، وغيرهم من أعضاء حزب العمال بسيدني.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.