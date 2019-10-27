بدء اجتماع خطة البرلمان لمناقشة الحساب الختامى لـ6 هيئات

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس مصطفى سالم، وكيل اللجنة.



وتناقش اللجنة في الاجتماع وفقا لجدول أعمالها متابعة تنفيذ كل من الهيئات التالية أولًا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك فيما يخص توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 2018 فيما يخص تلك الهيئات.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم لمناقشة متابعة مدى تنفيذ بعض الهيئات والمؤسسات والوزارات الأخرى لتوصيات اللجنة فيما يخص الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة ومنها الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك عن العام المالي 2017- 2018.