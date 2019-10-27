تركيا تحاول حفظ ماء وجهها: كنا نعرف موعد اغتيال البغدادي

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن المسئولين العسكريين في أنقرة تبادلوا المعلومات ونسقوها مع نظرائهم الأمريكيين قبل الهجوم على مكان اختباء زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي في إدلب، وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز".



وتأتي التصريحات التركية بعد التقرير الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية حول تفاصيل اغتيال "البغدادي" في إحدى بلدات إدلب، وقال فيه مسئول دفاعي أمريكي كبير إن واشنطن لم تبلغ تركيا بالمعلومات الاستخباراتية حول مكان البغدادي.



وقال المسئول الدفاعي إن تركيا متهمة بدعم المتمردين المحليين، وبالتالي لم يكن في الإمكان إبلاغها بهذه المعلومات المهمة.