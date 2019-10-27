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تقارير ومتابعات

استشارى طب نفسى يكشف أسباب زيادة عدد المنتحرين فى مصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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علق الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن ارتفاع عدد المنتحرين فى مصر، قائلا إن السبب هو انهيار الثقافة، وزيادة الفجوة بين الآباء والأمهات وأولادهم، مشيرًا إلى أن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة أصبحت سيئة أيضًا.

وأكد فرويز أن تركيز الإعلام والسوشيال ميديا مع حالات الانتحار التى وقعت بمحطات المترو أدت إلى زيادتها، لافتا إلى أن مصر هى الأعلى بالدول العربية من حيث عدد المنتحرين بسبب زيادة عدد السكان.

وكان قد قسم التقرير بلدان العالم حسب القارات، ففي القارتين الأفريقية والآسيوية، اللتين تحتضنان كل البلدان العربية، تفوقت مصر على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095 مقابل 704).

وحل السودان الثاني عربيا بـ3205 حالة انتحار، ثم اليمن ثالثا بـ2335 منتحرا.

أما الجزائر فقد جاءت في المرتبة الرابعة بعدد حالات انتحار بلغت 1299 حالة، ثم العراق بعدد 1128 حالة والسعودية في المرتبة الخامسة بنحو 1035 حالة. ويعتبر المغرب البلد العربي الوحيد الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانتحار لدى الإناث فقد بلغ عدد الحالات 613 حالة مقابل 400 حالة من الذكور.

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