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حوادث

ضبط عاطلين بـ2 كيلو حشيش في قنا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأحد، من القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش.

كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بالقبض على "حسن. ت. ا"، و"محمود. ا. ا"، عاطلين، مقيمين بمركز نجع حمادي، وبحوزتهما 2 كيلو من الحشيش.

واعترف المتهمان بحيازة الحشيش بقصد الاتجار والربح من خلاله بطريقة غير مشروعة بتوزيعه على عملائهما بدائرة مركز نجع حمادي والمدن والمراكز المختلفة بقنا، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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