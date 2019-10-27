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مصر

تطوير التعاون العلمى بين جامعتى "مصر" و"بيلموث البريطانية"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
جريدة الدستور
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خطوة علمية مهمة وإنجاز جديد فى مجالات البحث العلمى حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء فى إطار التعاون الدولى، وذلك بتوسيع دائرة التعاون مع جامعة بيلموث في لندن.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن الدكتور محمد المصري، أستاذ التمويل ومنسق التعاون في جامعة بيلموث والسيدة نيكولا جان، مسئولة العلاقات الدولية أبديا رغبتهما فى امتداد التعاون بين الجامعتين، بحيث لم يقتصر على كلية الهندسة وكلية الإدارة والاقتصاد.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضا كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أنه من المقرر تحديد موعد خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بمناقشة المحتويات العلمية بين الكليتين والعمل على بدء التعاون المشترك بين الجامعتين.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف، الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة إلى أن هذا التعاون المشترك مع "بيلموث" يهدف إلى تفعيل البرنامج الدراسي بين الجامعتين بنظام 3+1 و 4+1 لمرحلة البكالوريوس للمرحلتين الأكاديمية والدراسات العليا.

وأوضحت أنه سيتم تعميمها على كل الكليات المناظرة بين الجامعتين، وبموجب التعاون سيتمكن الطالب من الحصول على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين.
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