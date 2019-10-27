بحث إنشاء شركة متخصصة للترويج لمصر استثماريًا بالخارج

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعًا اليوم الأحد الموافق 27-10-2019، برئاسة محمد فريد خميس وعدد من أعضاء الجمعيات بالمحافظات، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.



ومن بين الموضوعات المقرر مناقشتها غدًا، مقترح إنشاء شركات متخصصة للترويج لمصر استثماريًا بالخارج، الفرص المتزايدة لمصر، لزيادة صادراتها، بما يسهم في تقليل فجوة الميزان التجاري، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل جمعيات المستثمرين، لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.



كما يناقش اللقاء نتائج المعرض الدولي الذي أقامه الاتحاد مع كبريات الشركات اليابانية، لزيادة الصادرات المصرية، وأهم الشركات التي عقدت اتفاقات في هذا الملتقى، بالإضافة إلي نتائج لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد مع وزير قطاع الأعمال العام.