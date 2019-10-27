ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة.



تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 56 متهمًا، بحوزتهم 186 جرام هيروين، و1450 جرام استروكس، وكمية من مخدر الحشيش، و662 قرصًا مخدرًا، و120 جرام فودو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.