بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب".



كان النائب العام أحال المتهمين "أشرف. ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة، طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة، سائق، و"باسم. م" رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة، سائق، و"مجدى. ع" 40 سنة، سفرجى، و"وليد.ح" 32 سنة، سائق، وشقيقه "أحمد" 21 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، في قتل "بسام أسامة محمد" طالب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه، بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق، بينما ساعدهم باقي المتهمين في الجريمة.



وكشفت التحقيقات، أن خلافًا نشب بين المتهم الأول والمجني عليه، بعدما اكتشف المجني عليه تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، فعزموا على قتله واستأجروا شقة سكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا في قتله وإخفاء جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.