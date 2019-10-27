اليوم.. الصحة تعلن خطة التعليم المستمر للأطباء

تعقد وزارة الصحة والسكان مؤتمر صحفي اليوم الأحد، للإعلان عن إستراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للأطباء.



وتعلن وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة الصحة والسكان تفاصيل إلحاق جميع خريجي كلية الطب البشري ببرنامج الزمالة المصرية فور استلام الطبيب للتكليف اعتبارًا من الدفعة الحالية، لتوضيح النقاط المرتبطة بتطبيق الإستراتيجية والإجابة على استفسارات جموع الأطباء في هذا الشأن.



يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت الأسبوع الماضى فى مجلس النواب عن تبنيها خطة جديدة للنهوض بالتعليم الطبى المستمر للأطباء، والقائمة على تدريب الأطباء خارج مصر وداخلها من خلال برنامج الزمالة.