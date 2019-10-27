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حوادث

"العدل" تعد تقريرًا حول حقوق الإنسان للمراجعة بالأمم المتحدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
حسام محفوظ
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بدأت وزارة العدل في إعداد تقرير حول إنجازاتها فيما يتعلق بالجوانب القانونية التي اتخذتها الوزارة في ملف حقوق الإنسان، بما يتلائم مع توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعدادًا لقيام مصر بالمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في 13 نوفمبر المقبل.

وكشفت مصادر، أن مستشاري قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، بدأوا في إعداد التقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية، لضمان تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقديمها للجهات الدولية، عبر الطرق الدبلوماسية، وعرضها أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، واللجان الإقليمية.

وأكدت المصادر، أن مصر تقدم تقريرها عن حقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتكون من 18 خبيرًا، حيث تراجع التقارير المقدمة من الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة ومن بينهم مصر، وذلك للتأكد من التزام هذه الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن مصر تضع تقريرها من خلال متابعة كافة القطاعات في الدولة تمهيدًا لإرساله للجنة الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين حالة حقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد السيدات، إصدار قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث، وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية لهن في محاكم الأسرة لتقديم الدعم القانوني والقضائي لهم، وحماية حقوق ذوى الإعاقة، من خلال اعتماد قرار وزير العدل بشأن دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري بشأن الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على الأبنية والمحاكم، فضلًا عن تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

وخصصت الوزارة موظفًا مختصًا في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور المساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، وكذلك إصدار عدة قرارات تتعلق بحماية الحق في الحياة، وكفالة المحاكمة العادلة، بجانب حماية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر.

وذكرت المصادر، أن قطاع حقوق الإنسان سيعرض تقريره فور الانتهاء من إعداده على وزير العدل للتواصل مع الجهات المعنية وضمه للتقارير التي ستقدمها مصر بالطرق الدبلوماسية للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان.
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